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Выборы

Темир Сариев сделает заявление по выборам президента

29 сентября в 15.30 в штабе кандидата в президенты Темира Сариева состоится брифинг для представителей СМИ.
 
Темир Сариев намерен сделать обращение к народу Кыргызстана, а также озвучить ряд важных политических решений относительно предстоящих выборов.
 
Приглашаем СМИ к участию.
 
 
Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40 (пересекает ул.Киевская),
телефоны для справок: (0555) 002072, (0772) 139105.
 
Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 29.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.
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