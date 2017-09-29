Темир Сариев сделает заявление по выборам президента

29 сентября в 15.30 в штабе кандидата в президенты Темира Сариева состоится брифинг для представителей СМИ.

Темир Сариев намерен сделать обращение к народу Кыргызстана, а также озвучить ряд важных политических решений относительно предстоящих выборов.