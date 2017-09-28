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Стабильное будущее вместе с Темиром Сариевым

Программа Темира Сариева «Вместе к успеху!» нацелена на реформы всех слоев населения страны. Особое внимание в ней уделяется молодому поколению, за которым будущее Кыргызстана.

Положительные перемены в жизни молодых кыргызстанцев будут видны уже после первого года президентства Темира Сариева.

Начнется реализация программы «Молодая семья», в рамках которой государство будет выдавать ссуды в 100 тысяч сомов на 5 лет для покрытия первоначальных расходов на бытовое обустройство.

При рождении первого ребенка будет списываться 30 процентов выданной ссуды. При рождении второго и третьего ребенка будет списываться соответственно 50 процентов и 20 процентов из выданной ссуды.

Еще одной масштабной программой, нацеленной на помощь молодым семьям, станет программа «Свой дом», которая позволит семьям получать ипотечную ссуду от 500 тысяч сомов на 10 лет.

Не менее важную роль в программе Темира Сариева играет образование, которое является ключевым элементом в развитии процветающего государства.

В рамках программы «Умная школа» к 2019 году все школы Кыргызстана будут вовлечены в нее, компьютеризированы и подключены к Интернету.

Государственная поддержка развития системы профессионального обучения позволит получать практические навыки и знания, востребованные на рынке труда.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 28.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.

 
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