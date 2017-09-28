«Вместе к успеху!» — это не просто декларация предвыборных обещаний. В программе Темира Сариева определены четкие результаты к конкретным срокам. Темир Сариев предлагает эффективную и выполнимую программу, реализация которой приведет к развитию страны через улучшение жизни каждого.

В программе «Вместе к успеху» отмечено, что работать над ее реализацией будут все. Причем цель документа — не просто претворить в жизнь все его пункты, но через это улучшить жизнь каждого и как результат — вывести Кыргызстан на новый уровень развития.

В первые 100 дней президентства Темир Сариев намерен кардинально реформировать систему правоохранительных органов и судов, ликвидировать коррупционные схемы в таможне, налоговой службе и энергетической отрасли.

Кроме того, пока в системе контролирующих органов не будет наведен порядок, предпринимателей освободят от проверок. Также будет объявлена амнистия теневого капитала, это станет началом нового времени — перехода Кыргызстана к принципам верховенства закона и прозрачности доходов.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 28.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.