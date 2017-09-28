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Темир Сариев: Мы вернем надежду людям!

Объехав всю страну, самые отдаленные наши регионы, я всегда с гордостью и восхищением смотрю на наши величественные горы, на наших прекрасных людей. Я вижу, как они мечтают о лучшей доле для своих детей. И мы обязаны добиться этого в кратчайшие сроки. Вернуть людям уверенность в завтрашнем дне, вернуть народу надежду. Все вместе, объединившись ради единой цели, мы обязательно пройдем этот путь.

Вместе к победе!

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Адрес: г. Бишкек, пр. Манаса, 40. Дата изготовления: 28.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т. А. Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/с 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б. Мусаевым.

 
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