В СИЗО-1 админресурс не применяют. ГСИН опровергает обвинения омбудсмена

В ГСИН ИА «24.kg» опровергли обвинения аппарата омбудсмена в применении админресурса руководством СИЗО-1.

Отметим, аппарат акыйкатчи распространил заявление, в котором говорится, что СИЗО-1 не принимает 26 подследственных из ИВС, находящихся там с августа, требуя у них оригиналы паспортов и биометрические данные.

Читайте по теме Первый прецедент. Возбуждено уголовное дело по факту подкупа голосов

«Но эти сведения не соответствуют действительности. СИЗО только сегодня принял 10 человек и троих накануне. Откуда взялась эта цифра — 26, непонятно», — удивились в ГСИН.

В ведомстве добавили, что к ним прибывают из ИВС с формой №1, что, по сути, и является заверенной копией паспорта. Никаких оригиналов документов никогда никто не требует. А для тех, кто не сдал биометрику, но желает проголосовать, вызывают специалиста из ГРС с необходимым для снятия данных оборудованием.