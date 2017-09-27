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В СИЗО-1 админресурс не применяют. ГСИН опровергает обвинения омбудсмена

В ГСИН ИА «24.kg» опровергли обвинения аппарата омбудсмена в применении админресурса руководством СИЗО-1.

Отметим, аппарат акыйкатчи распространил заявление, в котором говорится, что СИЗО-1 не принимает 26 подследственных из ИВС, находящихся там с августа, требуя у них оригиналы паспортов и биометрические данные.

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«Но эти сведения не соответствуют действительности. СИЗО только сегодня принял 10 человек и троих накануне. Откуда взялась эта цифра — 26, непонятно», — удивились в ГСИН.

В ведомстве добавили, что к ним прибывают из ИВС с формой №1, что, по сути, и является заверенной копией паспорта. Никаких оригиналов документов никогда никто не требует. А для тех, кто не сдал биометрику, но желает проголосовать, вызывают специалиста из ГРС с необходимым для снятия данных оборудованием.
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Омбудсмен обвиняет руководство СИЗО-1 в применении админресурса
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