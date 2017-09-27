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Выборы

Омбудсмен обвиняет руководство СИЗО-1 в применении админресурса

В преддверии президентских выборов сотрудники отдела надзора за соблюдением прав человека правоохранительными органами и в местах ограничения свободы аппарата омбудсмена выявили грубейшие нарушения, допущенные руководством и представителями ГСИН, ИВС ГУВД Бишкека и некоторых районных УВД столицы.

Уточняется, что 26 граждан Кыргызстана, содержащихся по непонятной причине с августа в ИВС ГУВД столицы, не переводят в СИЗО-1 из-за отказа руководства. В аппарате омбудсмена пояснили со ссылкой на администрацию следственного изолятора, что у этих подследственных нет оригинала паспорта и биометрических данных.

«Данный факт приравнивается к пыткам и является нарушением норм законодательства, так как граждане должны находиться в ИВС не более 48 часов. Здесь усматриваются халатность и бездействие органов прокуратуры четырех районов и некоторых следователей УВД, хотя руководство ИВС ГУВД неоднократно официальным письмом уведомляло представителей прокуратуры всех районов», — сообщил завотделом аппарата омбудсмена Альберт Колопов.

По его словам, требование биометрических данных и оригинала паспорта — это применение административного ресурса перед выборами президента страны.

В ГСИН ИА «24.kg» отметили, что им о подобном факте не известно, и пояснили: у подследственных нет паспортов. Они находятся у следователей или передаются в суд вместе с материалами дела. 
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