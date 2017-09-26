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Выборы

Омурбек Бабанов в Баткене: о программе «Путь вперед!» и черном пиаре

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов провел встречу с жителями города Баткена. Более 5 тысяч местных жителей ознакомились с предвыборной программой «Путь вперед!».

В его поддержку выступил политик Исхак Масалиев, который призвал собравшихся подумать о своих детях, которые вынуждены работать в чужих странах, чтобы заработать на жизнь себе и своим семьям.

«Пришло время перемен! Ваши дети трудятся в чужих странах, неужели они не заслужили работу в родной стране? Для этого надо строить заводы, фабрики. За 27 лет мы сломали то, что было построено коммунистами. Да, я бы поддержал коммунистов. Но понимаю, что стране нужны новые силы, новое дыхание, новая команда. Я уверен, что, выбрав новую команду, вы не ошибетесь. Это будет хороший выбор!» - сказал Масалиев.

Сам кандидат также отметил, что народ Кыргызстана жаждет перемен.

«За 26 лет независимости наша страна опустилась на 156-е место па показателям экономики. За эти годы она оказалась в списке самых коррумпированных стран. Кыргызстану нужны изменения. Не потом, не через 20 лет, а сейчас. В ближайшие годы мы должны войти в топ самых быстроразвивающихся государств. Но откуда взяться развитию, если коррупционеры крадут миллиарды? Как в такой ситуации ваши пенсии и зарплаты будут расти?» - сказал Омурбек Бабанов.

Омурбек Бабанов пообещал, что не будет принимать решения месяцами, а будет действовать решительно и реагировать на нужды народа мгновенно.

Также кандидат в президенты встретился с жителями города Кадамджая, где затронул темы коррупции, безработицы и миграции.

«Эти проблемы очень беспокоят наш народ, значит, их надо решать. Скажите, выступая перед вами, другие кандидаты говорят о коррупции? Нет! А почему? Думаете, в стране нет коррупции? Вы разве не даете взятки, когда ваши дети идут в детский сад, в школу? Вы не даете взятки, когда идете в больницу? Почему они не затрагивают эту тему? Потому что они не могут бороться с коррупцией, а я могу. Я вижу в ваших глазах жажду перемен. Мы должны изменить нашу с вами жизнь!» - сказал Омурбек Бабанов.

В своем выступлении кандидат также отметил, что все видят черный пиар, направленный на него в последнее время. Особенно его огорчает, что затронули вопрос национальности его матери.

«Моя мама турчанка. В 1949 году ее семья попала под репрессии, ее, пятилетнюю, выселили из родного села. По дороге мои бабушка и дедушка умерли, а маму удочерила кыргызская семья. Она не знала турецкий язык, говорила на кыргызском. Она читала намаз. И вместо того, чтобы оставить в покое усопшего человека, ее стали обвинять в том, что она не турчанка, а курд. Это очень низко! Меня не могут обвинить в коррупции, поэтому и повесили ярлык «чужого»», - заключил Бабанов.

Изготовитель: ОсОО «Информационное агентство «24.kg», г.Бишкек, ул. Шопокова, 121/1. Заказчик: кандидат на должность президента КР О.Т.Бабанов. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Ч.Э.Тогузбаева, дата: 26.09.2017 г. Тираж: 1.

 
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