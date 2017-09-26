Чиновник рассказал, почему биометрические данные собирали в штабе кандидата

Оборудование по сбору биометрических данных граждан оказалось в избирательном штабе кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова в городе Оше. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в местном управлении ГРС.

По словам главы Ошского городского управления ГРС Рината Алиева, в настоящее время в южной столице 13 территориальных советов, и есть график, согласно которому местные органы самоуправления собирают биометрические данные граждан, проживающих на прикрепленных участках.

В день, когда должны были собирать биометрию граждан территориального совета «Сулайман-Тоо», его глава Мажит Эрбабаев забрал оборудование для сбора данных и отнес его в штаб Сооронбая Жээнбекова.

Сам Мажит Эрбабаев уточнил ИА «24.kg», что почти 90 процентов населения города биометрию сдали, но остались те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не сделал этого.

«Мы с утра забрали оборудование у ГРС и хотели установить в здании детского сада, но там не оказалось света, а несколько граждан преклонного возраста уже пришли. Мы и установили оборудование в штабе, чтобы взять только у пришедших трех человек», — рассказал Мажит Эрбабаев.

Глава ГРС Дастан Догоев оказался недоступен для комментариев.

Ранее ГРС сообщила, что число кыргызстанцев, прошедших биометрическую регистрацию, превысило 3 миллиона. Из них 70,1 тысячи сдали биометрические данные с мая 2017 года, то есть с момента начала выдачи новых биометрических паспортов.

За последние дни в связи с предстоящими выборами активизировался процесс прохождения биометрической регистрации. Избиратели, которых пока еще нет в списках, начали сдавать биометрические данные.

Это можно сделать до 30 сентября в любом паспортном отделе и отделении ЗАГС или в центрах обслуживания населения ГРС. К сдаче биометрики допускаются граждане КР старше 16 лет.

Выборы президента назначены на 15 октября.