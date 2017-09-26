Темир Сариев: Меняем себя под законы

В программе Темира Сариева «Вместе к успеху!» особо выделен пункт перехода от регрессивной модели «меняем законы под себя» к прогрессивной — «меняем себя под законы».

Кандидат Темир Сариев предполагает внедрение эффективного инструмента для решения проблем страны — государственно-частного партнерства: благодаря ГЧП в стране появятся доступные и комфортабельные для населения дома, в том числе построенные с учетом потребностей лиц с инвалидностью.

Вообще человеческому потенциалу в программе Темира Сариева отведено особое место: самое главное — в учебных заведениях начнут обучать важным и необходимым навыкам.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 26.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.