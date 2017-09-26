Темир Сариев: Нужно стремиться к цифровой экономике

Кандидат в президенты Темир Сариев считает важным уделять внимание развивающимся направлениям бизнеса.

«В ближайшее время будут качественные скачки в этой области. Уже мы знаем, что в течение 5-7 лет технология получения электроэнергии от солнца по стоимости будет равна стоимости электроэнергии, которую получают от угля и мазута. Со следующего года крупные автопроизводители будут массово выпускать электромобили. Все это лишь малая часть стремительных изменений, которые произойдут в ближайшие несколько лет. Появится много направлений, в которых будут нужны глубокие знания. Мы должны упор делать на это», — сказал Темир Сариев.

Кандидат отметил, что необходима государственная поддержка развития «цифровой экономики» — электронной коммерции, онлайн-услуг, информационных сайтов и развития предпринимательства на основе Интернета в целом.

«Поэтому нужно создать фонд поддержки стартапов, который будет заниматься новыми направлениями в экономике. А фонд поддержки предпринимательства будет финансировать производственный бизнес», — подчеркнул Сариев.

Изготовлено PR-службой кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Адрес: г.Бишкек, ул.Манаса, 40. Дата изготовления: 26.09.2017. Количество: 1 экз. По заказу кандидата на должность президента КР Т.А.Сариева. Оплачено из избирательного фонда (р/счет 1299007890000328) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Б.Мусаевым.