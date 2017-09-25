Кандидат в президенты обещает переименовать Кыргызстан и автобусы школам

Сегодня в прямом эфире «Биринчи радио» продолжаются дебаты кандидатов на пост президента Кыргызстана. Выступают Токтайым Уметалиева, Арсланбек Малиев и Улукбек Кочкоров.

По словам Арсланбека Малиева, необходимо переименовать страну.

Кыргызстан — это неправильное название страны. Нас путают с Афганистаном, Пакистаном. Кыргызская Республика — не кыргызское название. Надо, чтобы наша страна везде была представлена как Кыргыз Эли, Кыргыз Каганаты. Арсланбек Малиев

Он также обещал решить проблему безопасности учеников, обеспечив каждую школу страны новыми автобусами.

Токтайым Уметалиева сообщила, что она в первую очерель намерена решить проблемы здоровоохранения. «Здоровье матерей и детей — первоочередная задача государства», — сказала она. Зрители поинтересовались ее отношением к хиджабам, кандидат ответила, что предпочитает традиционную одежду.

Кандитат Улукбек Кочкоров заявил, что пока не нашел среди соперников тех, с кем можно было бы обьединиться идейно.

Радиодебаты продолжатся 3 октября.