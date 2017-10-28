Уметалиева намерена обратиться в суд. Объявление итогов выборов затягивается

Глава Ассоциации НПО и НКО Токтайым Уметалиева, проигравшая ранее процесс по своему иску к Центризбиркому, намерена обратиться в Верховный суд.

«Сегодня последний день для подачи заявления в суд. Но дело в том, что копию протокола на руки нам не выдали, хотя должны были дать сразу с решением суда. Ждем. Вчера за весь день не получили», — рассказала она ИА «24.kg».

Напомним, кандидат в президенты подала в суд на решение ЦИК не удовлетворять ее жалобу относительно отмены результатов голосования на 27 избирательных участках в Бишкеке. Она просила признать недействительными итоги именно на них, поскольку Бишкекская ТИК не создавала данные участки.

Отметим, пока идут судебные разбирательства по решениям ЦИК, члены комиссии не могут официально огласить итоги президентских выборов, прошедших в стране 15 октября.