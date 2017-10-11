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Выборы

Токтайым Уметалиева призвала кандидатов в президенты Кыргызстана объединиться

Токтайым Уметалиева призвала кандидатов в президенты Кыргызстана быть джентльменами и перешагнуть через свои амбиции ради стабильности в стране. Об этом она заявила во время дебатов в прямом эфире ОТРК.

По ее словам, кандидаты не должны делить народ и, проявив волю, должны объединиться. «Я лично готова. Так как мы должны дать возможность народу 15 октября прийти и спокойно проголосовать», — заявила Токтайым Уметалиева.

С ней согласились Таалатбек Масадыков, Улукбек Кочкоров и Арстанбек Абдылдаев.
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