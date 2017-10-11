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Выборы

Кандидаты в президенты Кыргызстана рассказали о первых указах в случае избрания

Сегодня в прямом эфире ОТРК прошел второй тур дебатов кандидатов на пост президента Кыргызстана. Участники ответили на вопрос зрителя о первом указе в случае избрания главой государства.

Токтайым Уметалиева намерена перевести определенную сумму в Фонд защиты матери и ребенка. На эти средства будет увеличен размер ежемесячных пособий — до 5 тысяч сомов, при рождении ребенка каждой матери будут выдавать по 10 тысяч сомов в качестве «суйунчу».

Таалатбек Масадыков намерен начать чистку государственных структур. «Надо избавиться от всех корруппированных элементов. Без очистки госорганов ничего решаться не будет», — сказал он.

Улукбек Кочкоров первым делом блокирует теневые и коррупционные потоки. Тем самым кандидат найдет средства на решение социальных проблем. Также проведет люстрацию государственных чиновников.

Омурбек Бабанов ничего конкретного об указе не сказал, но сообщил, что его кадровая политика не будет опираться на трайбализм и национализм.

По мнению Арстанбека Абдылдаева, причина всех бед страны в том, что никто не знает о величии кыргызского народа.

«Почему соседи перекрывают границу? Потому что они не знают о кыргызском величии. Я намерен провести большую работу в этом направлении по всему миру», — сказал кандидат.
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