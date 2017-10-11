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Выборы

Бабанов предложил кандидатам в президенты КР вместе бороться с криминалом

«Если я выиграю выборы, то обязательно предложу Улукбеку Кочкорову и Таалатбеку Масадыкову, чтобы мы создали одну команду по борьбе с организованной преступностью», — сказал лидер партии «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов, выступая в теледебатах на канале ОТРК.

По словам кандидата в президенты Кыргызстана, сегодня население страны осведомлено, за кем из кадидатов на высшую должность страны бегают представители преступного мира.

«Сегодня весь народ знает, за кого бегает криминал, за какого кандидата они агитируют, как они пугают и что они возглавляют», — сказал он.

Как отметил кандидат в президенты Улукбек Кочкоров, предвыборный штаб одного из претендентов на пост главы государства возглавляет человек, который был ранее дважды судим и имеет отношение к криминальному миру.

В теледебатах приняли участие Омурбек Бабанов, Токтайым Уметалиева, Арстанбек Абдылдаев, Улукбек Кочкоров и Таалатбек Масадыков. Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября.
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