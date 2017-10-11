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Выборы

Омурбек Бабанов: Борьбу с коррупцией надо начинать с высших эшелонов власти

«У нас строительство дорог самое дорогое, а качество - на последнем месте в мире», — сказал в теледебатах на канале ОТРК кандидат в президенты Кыргызстана, лидер партии «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов.

По его словам, борьба с коррупцией должна идти не в низах, а в верхах. «На самом деле борьба с коррупцией не должна идти так, чтобы сажали только учителей, врачей или милиционера, который стоит на обочине дороги. Борьба с коррупцией должна идти с высших эшелонов власти», — сказал Омурбек Бабанов.

Напомним, на ОТРК идут теледебаты кандидатов в президенты Кыргызстана: участвуют Омурбек Бабанов, Токтайым Уметалиева, Улукбек Кочкоров, Арстанбек Абдылдаев и Таалатбек Масадыков. Выборы главы государства состоятся в это воскресенье, 15 октября.
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