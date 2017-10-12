Кандидат в президенты Кыргызстана вышел из джентльменского соглашения

Арсланбек Малиев вышел из джентльменского соглашения, подписанного 9 сентября между кандидатами в президенты. Об этом он заявил в прямом эфире ОТРК во время теледебатов.

Причину он не объяснил.

Напомним, меморандум против подкупа и черного пиара подписали пять кандидатов (Сооронбай Жээнбеков, Арсланбек Малиев, Таалатбек Масадыков, Токтайым Уметалиева, Арстанбек Абдылдаев).

Они обязались исключить подкуп избирателей, способствовать борьбе правоохранительных органов с этим негативным явлением, нести личную ответственность, в том числе за действия своих сторонников, чтобы не допустить противоправные действия. Проявлять взаимное уважение к оппонентам, не допускать ложных публикаций, порочащих честь и достоинство других кандидатов и партий.