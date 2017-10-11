Омурбек Бабанов и Улукбек Кочкоров недовольны системой правления в Кыргызстане

Сегодня в прямом эфире ОТРК начался второй тур дебатов кандидатов на пост президента Кыргызстана.

Во время обсуждения формы правления в стране кандидаты заявили о необходимости реформы. Омурбек Бабанов в случае избрания на главный пост Кыргызстана намерен изменить парламентскую систему.

«Нам нужна либо парламентская, либо президентская форма правления. Мы должны усилить ответственность одной из ветвей власти. Мы это должны решить», — сказал Омурбек Бабанов.

Нынешнюю систему критиковал и Улукбек Кочкоров. Он считает, что ответственность и полномочия главы государства необходимо расширить.

«Президент может взять на себя и полномочия премьер-министра. Если мы выберем президентскую форму, то я еще предложу, как высший орган, народный курултай. Главы трех ветвей власти будут отчитываться перед народным курултаем», — сказал Улукбек Кочкоров.

Он сам готов отчитываться перед народом каждые два года.