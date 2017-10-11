23:07
+21
USD 68.41
EUR 80.58
RUB 1.18
Выборы

Омурбек Бабанов и Улукбек Кочкоров недовольны системой правления в Кыргызстане

Сегодня в прямом эфире ОТРК начался второй тур дебатов кандидатов на пост президента Кыргызстана.

Во время обсуждения формы правления в стране кандидаты заявили о необходимости реформы. Омурбек Бабанов в случае избрания на главный пост Кыргызстана намерен изменить парламентскую систему.

«Нам нужна либо парламентская, либо президентская форма правления. Мы должны усилить ответственность одной из ветвей власти. Мы это должны решить», — сказал Омурбек Бабанов.

Нынешнюю систему критиковал и Улукбек Кочкоров. Он считает, что ответственность и полномочия главы государства необходимо расширить.

«Президент может взять на себя и полномочия премьер-министра. Если мы выберем президентскую форму, то я еще предложу, как высший орган, народный курултай. Главы трех ветвей власти будут отчитываться перед народным курултаем», — сказал Улукбек Кочкоров.

Он сам готов отчитываться перед народом каждые два года.
Ссылка:
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Бабанов: Борьбу с коррупцией надо начинать с высших эшелонов власти
Омурбек Бабанов: Ни одни выборы, ни одна должность не стоят захвата власти
Омурбек Бабанов считает, что ОТРК надо привлечь за негативные сюжеты о нем
В Оше агитаторов Омурбека Бабанова вынудили дать ложные показания
Народ Кыргызстана сделал свой выбор — это Темир Сариев!
Город Ош поддерживает Сооронбая Жээнбекова!
Каракульджинцы благословили Жээнбекова на должность президента Кыргызстана
IRI о предстоящих президентских выборах в Кыргызстане
Страна выбирает Омурбека Бабанова!
Свыше 650 сотрудников ОАО «Востокэлектро» задействуют в день выборов
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Сравним? Что обещали и&nbsp;обещают нам кандидаты в&nbsp;президенты Кыргызстана Сравним? Что обещали и обещают нам кандидаты в президенты Кыргызстана
Аппарат президента распространил итоги соцопроса: Жээнбеков опережает Бабанова Аппарат президента распространил итоги соцопроса: Жээнбеков опережает Бабанова
Бизнес
Huawei vs&nbsp;Apple: кто круче? Huawei vs Apple: кто круче?
Воспользуйтесь новыми интернет-пакетами в&nbsp;роуминге от&nbsp;оператора&nbsp;О! Воспользуйтесь новыми интернет-пакетами в роуминге от оператора О!
&laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День-Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
Samsung Galaxy Note8&nbsp;в рассрочку в&nbsp;магазинах O!Store Samsung Galaxy Note8 в рассрочку в магазинах O!Store