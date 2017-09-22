Дуйшенбек Зилалиев должен уйти в отставку, считает депутат Жанар Акаев

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев выступил с заявлением в связи с отсутствием, по его мнению, должной реакции на скандальную аудиозапись выступления вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева в Баткене в пользу кандидата Сооронбая Жээнбекова.

«Мне совершенно непонятно, как мог премьер-министр ограничиться лишь вынесением замечания в адрес Зилалиева, если речь идет о вопиющем факте, который должны были бы расследовать правоохранительные органы», — отмечает Жанар Акаев.

Депутат парламента напоминает, что во время официального собрания в присутствии большого количества руководителей всех органов Баткенской области вице-премьер-министр «позволил себе не только агитировать в пользу кандидата в президенты, но он явно угрожает всем работникам, попрекает их зарплатой из бюджета».

«И это именно тот человек, которому было поручено предотвращать применение административного ресурса, который несколько дней назад публично клялся применять самые жесткие меры против него», — возмущен Жанар Акаев.

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«Премьер-министр должен был немедленно отправить Дуйшенбека Зилалиева в отставку и направить дело в правоохранительные органы. То, что Сапар Исаков просто ограничился замечанием, говорит либо о его непонимании всей ситуации, о его полной оторванности от нашего народа, который сейчас по всей стране выражает возмущение наглым использованием админресурса, либо же это свидетельство, что премьер-министр сам заинтересован в таком вмешательстве в выборы», — сказал Жанар Акаев.

По мнению парламентария, наш народ больше не может доверять правительству Сапара Исакова в проведении честных и справедливых выборов.

«Я хочу обратиться к нашему уважаемому президенту Алмазбеку Шаршеновичу. Именно вы взяли на себя историческую ответственность по проведению честных выборов. Весь наш народ высоко оценил ваши слова с трибуны Генассамблеи ООН. Действительно, результаты выборов могут быть приняты только, если выборы будут проведены наиболее открыто и честно. А что делать нам и кому доверять, если вице-премьер-министр сам идет на такие вопиющие нарушения? Уважаемый Алмазбек Шаршенович, вы хорошо помните, как предыдущие президенты стали жертвой таких горе-помощников! Мы не должны допустить, чтобы ваша историческая миссия была перечеркнута безответственными молодыми карьеристами. Наш народ просит, чтобы вы лично не упускали из-под контроля проведение свободных и честных выборов и обеспечили их законность. Наш народ потерял надежду на правительство, но рассчитывает на вашу справедливость, уважаемый президент», — обратился к главе государства Жанар Акаев.