Юристы «Ата Мекена» надеются, что ЦИК образумится до 9 сентября и Омурбеку Текебаеву дадут сдать экзамен на знание государственного языка. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил адвокат главного социалиста страны Канат Азиз.

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По его словам, сторонники Омурбека Текебаева согласны с любым вариантом, который выберет ЦИК, чтобы обеспечить его конституционное право. Либо Омурбека Текебаева под конвоем привезут в здание «Кыргызтеста», как возят, например, в спецполиклинику, либо представители «Кыргызтеста» сами приедут в СИЗО ГНБ, чтобы принять экзамен.

«Мы предлагали, чтобы ЦИК учел результаты теста на знание госязыка, которые Омурбек Текебаев сдавал ранее. Они могут его привезти ночью, как любят это делать. Мы не будем устраивать митинги. Главное, чтобы Омурбеку Текебаеву дали возможность сдать экзамен», — подчеркнул Канат Азиз.