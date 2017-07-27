Социалисты грозят голодовкой, если Омурбеку Текебаеву не дадут сдать экзамен на знание государственного языка. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила член политсовета партии «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева.

По ее словам, Омурбек Текебаев выдвинут политической партией «Ата Мекен» кандадитом в президенты. ЦИК приняла его документы. Комиссия же отправила список людей, которые должны сдавать экзамен на знание госязыка в «Кыргызтест». Омурбек Текебаев в этом списке идет под вторым номером. При этом ЦИК сейчас самоустраняется от решения проблемы.

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«Омурбек Текебаев подал документы в ЦИК. Мы также собрали 40 тысяч подписей, хотя по закону требуется 30 тысяч. Есть третий этап — сдача госэкзамена. Но к нему Омурбека Текебаева не допускают. Сегодня суд вообще проходит без участия адвокатов и подсудимых. Мы не видим никакого другого способа обратить внимание на проблему, как объявить голодовку подсудимых Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова и их сторонников», — заявила Асия Сасыкбаева.

«Мы призываем президента Алмазбека Атамбаева прийти в суд и дать показания, о чем просили уже не раз. Также он должен обратить внимание на нарушение законов. Как единственный человек, который держит руку на пульсе страны и следит за исполнением законов, он должен обеспечить конституционные права кандидатов в президенты», — добавила она.