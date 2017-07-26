Еще один кандидат в президенты. 40-й по счету

В ЦИК поступило еще одно заявление от кандидата в президенты. Теперь желающих занять главный пост страны 40 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Отмечается, что в комиссию поступило заявление от Марты Кыдыралиевой. Она идет в президенты как самовыдвиженец. Таким образом, в ЦИК поступили 33 заявления от граждан Кыргызстана о самовыдвижении и семь решений политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента.

Заявки от желающих стать главой государства принимаются до 1 августа 2017 года. Сегодня же первые кандидаты уже сдали экзамен на знание госязыка.