Сегодня на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов утверждены официальные представители пяти кандидатов в президенты. Решение принято единогласно.
ЦИК зарегистрировал Динару Джунусову, Толгонай Шамшибаеву и Нурбека Джунусова уполномоченными представителями кандидата в президенты Руслана Джунусова.
Представителем Азимбека Бекназарова зарегистрирован Жылдызбек Жайчыбеков. Риту Карасартову будут представлять Жибек Орозбекова и Алина Рыскулова.
По заявлению Темира Сариева его уполномоченными представителями стали Болот Алиев, Станбек Момунбеков и Шамиль Борбиев. У Камилы Шаршекеевой это Чинар Кемпирбаева.
Выборы президента назначены на 15 октября.
Первый кандидат уже сдал в ЦИК подписные листы в свою поддержку.
С 26 июля претенденты на главный пост страны начнут сдавать экзамен на знание государственного языка.