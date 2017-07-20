Сегодня на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов утверждены официальные представители пяти кандидатов в президенты. Решение принято единогласно.

ЦИК зарегистрировал Динару Джунусову, Толгонай Шамшибаеву и Нурбека Джунусова уполномоченными представителями кандидата в президенты Руслана Джунусова.

Представителем Азимбека Бекназарова зарегистрирован Жылдызбек Жайчыбеков. Риту Карасартову будут представлять Жибек Орозбекова и Алина Рыскулова.

По заявлению Темира Сариева его уполномоченными представителями стали Болот Алиев, Станбек Момунбеков и Шамиль Борбиев. У Камилы Шаршекеевой это Чинар Кемпирбаева.

Выборы президента назначены на 15 октября.

Первый кандидат уже сдал в ЦИК подписные листы в свою поддержку.

С 26 июля претенденты на главный пост страны начнут сдавать экзамен на знание государственного языка.