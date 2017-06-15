На выборах президента можно проголосовать по всем трем видам паспортов

На выборах президента Кыргызстана можно будет проголосовать по всем трем видам паспортов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, в выборах имеют право участвовать граждане Кыргызстана, сдавшие биометрические данные и включенные в списки избирателей.

«Уже началась выдача биометрических паспортов. Поэтому проголосовать можно по ним, а также по ID-карте и общегражданскому паспорту», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Напомним, выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября 2017 года.

Здесь все, что нужно знать избирателю.