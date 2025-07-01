Фестиваль кочевников, посвященный Кыргызстану, прошел во Франции

Во французском городе Ремалар-ан-Перше завершился первый фестиваль кочевников, посвященный Кыргызстану, культуре Центральной Азии и кочевых народов мира. Об этом сообщил сайт Rémalard-en-Perche.

Здесь установили кыргызскую юрту, провели мастер-класс, как правильно собирать и носить традиционный головной убор женщин элечек. Отметим, элечек включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Гостей угощали традиционными блюдами кыргызской кухни.

На фестивале также выступил Курмангазы Азыкбаев, исполнивший произведения на традиционных национальных инструментах, затем показан фильм «Курманджан Датка» режиссера и продюсера, посла КР в Париже Садыка Шер-Нияза.

Фестиваль организован при участии кыргызской диаспоры во Франции и других общественных объединений.