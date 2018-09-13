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Власть

Президент Кыргызстана хочет лично от бизнесменов услышать об их проблемах

Президент Сооронбай Жээнбеков намерен провести большую встречу с бизнесменами республики. Об этом на своей странице в Facebook написал член Союза предпринимателей Михаил Халитов.

«Понятно, что бизнесу в последнее время много подложили «чучи» разными инициативами. Очень много кто от бизнеса болезненно отреагировал на «инициативы», так и не поняв, что ими просто манипулируют. Диалог ниже плинтуса с отечественным бизнесом. Так, формально вроде есть, даже по телевидению показывают и в газетах пишут. Но полномасштабного диалога нет. Посмотрим, что в этот раз будет», — отметил Михаил Халитов.

В пресс-службе президента 24.kg подтвердили информацию. По ее данным, в ближайшее время ожидается встреча главы государства с представителями бизнеса страны. О точной дате и возможных участниках встречи пока не сообщается.
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