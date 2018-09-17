Почему бизнес в Кыргызстане уходит в тень. Из-за больших социальных отчислений

«Система социальных отчислений — один из главных факторов ухода бизнеса в тень», — заявил председатель Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев на встрече предпринимателей страны с президентом.
По его словам, ТПП провела опрос среди предпринимателей. Им предложили рассказать, что мешает работать.
65 процентов бизнесменов отметили, что большой проблемой для работы является коррупция.
Кроме того, бизнесменов беспокоит отсутствие гарантий со стороны государства в защите частной собственности. Возникают и вопросы, связанные с защитой бизнеса в судах. До сих пор абсолютное большинство споров в судах решается в пользу государства.
«Возникает вопрос, насколько объективным может быть решение суда, если он представляет одну из сторон вопроса. Для решения проблемы мы предлагаем передать вопрос разрешения споров между бизнесом и государством в независимые третейские арбитражи. У предпринимателей до сих пор есть проблемы с отсутствием помощи со стороны государства. На сегодня есть большая нагрузка в части социальных отчислений на работодателя. Не хватает бизнесменам и собственных средств, и кадров», — заключил Марат Шаршекеев.