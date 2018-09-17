Почему бизнес в Кыргызстане уходит в тень. Из-за больших социальных отчислений

«Система социальных отчислений — один из главных факторов ухода бизнеса в тень», — заявил председатель Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев на встрече предпринимателей страны с президентом.

По его словам, ТПП провела опрос среди предпринимателей. Им предложили рассказать, что мешает работать.

65 процентов бизнесменов отметили, что большой проблемой для работы является коррупция.

Предприниматели признают, что борьба с коррупцией ведется, но она все равно остается наиболее актуальной проблемой.

Кроме того, бизнесменов беспокоит отсутствие гарантий со стороны государства в защите частной собственности. Возникают и вопросы, связанные с защитой бизнеса в судах. До сих пор абсолютное большинство споров в судах решается в пользу государства.

«Возникает вопрос, насколько объективным может быть решение суда, если он представляет одну из сторон вопроса. Для решения проблемы мы предлагаем передать вопрос разрешения споров между бизнесом и государством в независимые третейские арбитражи. У предпринимателей до сих пор есть проблемы с отсутствием помощи со стороны государства. На сегодня есть большая нагрузка в части социальных отчислений на работодателя. Не хватает бизнесменам и собственных средств, и кадров», — заключил Марат Шаршекеев.