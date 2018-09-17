Встреча президента с бизнесом. Коррупция, бюрократия и ворох других проблем

Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков впервые встретился с представителями бизнес-сообщества. Глава государства решил услышать о проблемах из первых уст. Правда, ничего нового бизнесмены не рассказали. Президент же предложил новую структуру для развития предпринимательства.

Во всем виновата коррупция

Торгово-промышленная палата Кыргызстана перед встречей с президентом попросила участников объединения рассказать, какие проблемы есть у бизнеса.

Шестьдесят пять процентов предпринимателей назвали коррупцию одной из самых главных проблем в работе.

Опасения предпринимателей подтвердил и исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков. Он обратил внимание на развитие горнорудной отрасли. Эксперт уверен, что она может быть перспективной и приносить бюджету хороший доход, но только при условии слаженной работы чиновников.

«Сейчас активно пополняется счет от борьбы с коррупцией. Не хотелось бы, чтобы это превратилось в вымогательство денег у бизнеса», — подчеркнул Аскар Сыдыков.

Накладная «социалка»

Если с коррупцией все сложно, то решить проблемы, связанные с отчислениями в Социальный фонд, возможно быстро. Сразу несколько представителей отраслевых бизнес-ассоциаций заявили, что выступают за снижение объемов социальных отчислений.

Чаще всего бизнес уходит в тень из-за больших отчислений в Социальный фонд. Председатель ТПП КР Марат Шаршекеев

В пример предприниматели привели опыт уменьшения НДС. Когда его снизили с 20 до 12 процентов, поступления по налогу резко выросли. Предприниматели считают, что уменьшение ставок страховых взносов позволит вывести часть предприятий из тени и увеличить поступления в Соцфонд.

Кроме того, предприниматели выступают за более доступную и удобную отчетность.

«Когда мы просили передать функции по администрированию страховых взносов в Налоговую службу, то имели в виду возможность сдавать один отчет сразу и по налогам, и по страховым взносам. В итоге теперь мы будем дважды ходить с одним и тем же отчетом в один госорган. Сомнительное послабление», — считает президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

Узкие интересы и непонятные законы

Темы нормативно-правовых актов и различных разрешений так или иначе касался практически каждый предприниматель.

Президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев вновь обратил внимание на то, что законы в Кыргызстане чаще всего принимают без учета мнения бизнеса.

Узкие политические круги лоббируют свои интересы, выдавая их за национальные. Сергей Пономарев

«Надо возвращать обязательное проведение анализа регулятивного воздействия (АРВ) образца 2017 года. Власти часто не слышат бизнес, многие нормативно-правовые акты принимают без учета мнения предпринимателей. Бизнесу крайне редко удается отстоять свои права», — подчеркнул Сергей Пономарев.

Налоговый кодекс страны надо упростить. В нем столько поправок, что без специалиста не разобраться. Гульнара Ускенбаева

Директор Американской торговой палаты в Кыргызстане Зарина Чекирбаева пожаловалась на проблемы с получением разрешений для строительной отрасли. Порой уходит до двух лет, чтобы получить только один разрешительный документ.

Она попросила президента обратить внимание на проблему и представила готовые рекомендации, как изменить ситуацию. Строители просят, чтобы сроки выдачи разрешительных документов строго регламентировали, а весь процесс не занимал больше года.

Равные условия для конкуренции

Глава профсоюза работников торговли Дамира Долоталиева рассказала о сложностях, с которыми столкнулись торговцы рынка «Дордой».

Китай практически не дает нашим предпринимателям визы, а своих бизнесменов всячески поддерживает. В итоге отечественный бизнес просто не может конкурировать с коллегами из КНР. Дамира Долоталиева

«Десятки тысяч бизнесменов не могут работать, так как идет демпинг цен. Люди готовы выйти на митинг. Есть почва для провокаций со стороны отдельных лиц. Я написала письма в ГКНБ, МВД, но без ответа. В целях защиты бизнеса прошу обеспечить баланс интересов», — заявила Дамира Долоталиева.

Президент Ассоциации промышленников Азиза Юлдашева попросила президента поговорить с коллегой из Узбекистана. С потеплением отношений между двумя странами торговля налаживается. Чтобы облегчить ситуацию, эксперт предложила открыть пункт пропуска у крупного рынка «Кара-Суу».

Что думает президент

Предложений и просьб было много. Кто-то говорил за целую отрасль, кто-то о своих частных проблемах. Встреча длилась почти три часа. Президент позволил высказаться каждому, внимательно записывал предложения и жалобы.

Проанализировав выступления, глава государства разделил вопросы на три группы — те, что можно решить оперативно, те, что требуют времени, и те, в которые придется вмешаться государству.

Большую часть озвученных проблем предприниматели поднимают не первый раз и не первый год. Но дело с мертвой точки не сдвигается.

У бизнеса только одна надежда решить наболевшие вопросы — жаловаться президенту.

«Мы не получаем соответствующую поддержку, не решаются некоторые вопросы. Нет справедливости в бизнесе. Не к кому обратиться, кроме как к вам», — заявил глава Национального бизнес-альянса Сталбек Акматов.

Президент отреагировал быстро. Под его руководством создадут комитет развития промышленности и предпринимательства. В состав войдут представители бизнес-сообщества.

«Комитет будет вторым после Национального совета по устойчивому развитию. Если правительство не решает какие-то вопросы специально или есть бюрократия, эти вопросы будем решать мы», — пообещал Сооронбай Жээнбеков.

И еще важная деталь. На встрече с бизнесом, кроме аппарата президента, присутствовало практически все правительство. А критиковали чиновников не только предприниматели, но и сам президент. Но вот ответить кабмину Сооронбай Жээнбеков не дал.

У кабмина есть четыре месяца на то, чтобы ответить на претензии бизнеса и снять хотя бы часть наболевших вопросов.

Следующая встреча предпринимателей и главы государства состоится в январе 2019 года. На ней о проделанной работе по защите бизнеса отчитается премьер-министр. Но не стоит думать, что предприниматели получат серьезные послабления и льготы.

«Государство будет помогать бизнесу. Но мы должны рассмотреть интересы и предпринимателей, и государства. Должен быть баланс. Многие бизнесмены просят льготы, но стоит помнить об учителях, врачах, армии. Мы будем помогать, но бизнес тоже должен вносить свою лепту в бюджет государства», — заключил Сооронбай Жээнбеков.