В Кыргызстане создадут комитет по развитию предпринимательства и промышленности

После встречи с бизнес-сообществом Сооронбай Жээнбеков решил создать комитет по развитию предпринимательства и промышленности. Об этом глава государства заявил сегодня, завершая встречу с бизнесменами.

По его словам, сегодняшняя беседа — не последняя. Будут еще встречи, ведь есть Национальный совет по устойчивому развитию. Туда входят депутаты Жогорку Кенеша, члены правительства, представители судебной власти, госорганов и общественность.

«Необходимо создать комитет по развитию предпринимательства и промышленности. Можно поднять его статус. Я буду во главе этого комитета. Членами комитета станут представители бизнеса. Будем проводить экспертную работу, найдем бюджет для этого. В комитете будут решаться вопросы, которые не решаются сейчас. Возможно, не решаются специально. С бюрократией пора кончать», — подчеркнул Сооронбай Жээнебеков.

«Сегодня было много вопросов, по всем будет принято решение, о котором вам сообщат. Если будут еще вопросы в одностороннем порядке, то будем рассматривать их еще раз. Но мы должны рассмотреть интересы и предпринимателей, и государства. Должен быть баланс», — заключил президент.