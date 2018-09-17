У бизнеса к правительству есть претензии. Отчитаться премьер должен в январе

«Я сегодня не даю правительству ответить на озвученные бизнесом проблемы. Они будут говорить о своей точке зрения. Они позже это сделают», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков, завершая встречу с бизнесом.

По его словам, в январе 2019 года состоится еще одна большая встреча главы государства с бизнес-сообществом. И тогда премьер-министр отчитается о том, что сделано для решения проблем бизнеса.

«Я уверен, что правительство работает над всеми вопросами скрупулезно. Следующая встреча будет я начале 2019 года. Я все вопросы выслушал, записал себе, специально составляется протокол. Сегодня на встрече я узнал о множестве проблем. Но хочу отметить, что ответственность лежит на нашей и вашей стороне. Вы тоже должны вносить свою лепту в бюджет. Государство будет создавать условия, но вы как представители ассоциаций проведите работу, чтобы вы могли повлиять на предпринимателей, которые неправильно работают, чтобы они своевременно уплачивали налоги и не скрывали свои доходы», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.