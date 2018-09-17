Приграничная торговля. Президента просят открыть КПП в Кара-Суу

Глава Ассоциации агропромышленников Кыргызстана Азиза Юлдашева попросила Сооронбая Жээнбекова содействовать в открытии контрольно-пропускного пункта близ села Кара-Суу. Об этом она заявила сегодня на встрече с президентом.

По ее словам, за 27 лет независимости наиболее острой остается проблема границ. В последнее время улучшилось положение на кыргызско-узбекской границе. На юге Кыргызстана развивается приграничная торговля, но малый и средний бизнес сталкиваются со сложностями при перемещении товаров через государственную границу.

«Мы просим провести переговоры с вашим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым и решить проблему на границе. Если бы мы открыли КПП в Кара-Суу, то это очень помогло бы местному бизнесу. Рынок «Кара-Суу» начал бы работать еще активнее, наша продукция без проблем выходила бы в соседнюю страну. Благодаря этому можно было бы разгрузить КПП «Достук», — предложила Азиза Юлдашева.

Кроме того, Азиза Юлдашева предложила пересмотреть авиасообщение Кыргызстан — Узбекистан. Она уверена, что при облегчении условий полетов увеличился бы поток пассажиров, что положительно отразилось бы на работе местных авиакомпаний.