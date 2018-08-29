Гараж Жогорку Кенеша не уложился в сумму, выделенную на ремонт служебных машин. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Гараж Управления делами Жогорку Кенеша объявил о дополнительных расходах на покупку запчастей для служебных машин Toyota Camry. Общая сумма договора — 801,9 тысячи сомов. Руководство гаража попросило увеличить сумму на 15 процентов или 120,2 тысячи сомов.

Этих денег оказалось недостаточно. Управделами Жогорку Кенеша объявило еще один тендер на 985 тысяч сомов на покупку запасных частей для служебных машин Toyota Camry. Планируется купить 135 запчастей.

Следует отметить, что депутаты отказались от служебных машин, пересев на личные. Некоторые парламентарии пользуются общественным транспортом. В бюджете ЖК заложено по 40 тысяч ежемесячных транспортных расходов на каждого депутата.