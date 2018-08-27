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Власть

Выборы спикера Бишкекского горкенеша. В СДПК обсуждают три кандидатуры

ЦИК утвердил решение Бишкекской территориальной избирательной комиссии о досрочном прекращении полномочий депутата БГК от политической партии СДПК, спикера горкенеша Алмаза Кененбаева. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Напомним, Алмаза Кененбаева назначили первым заместителем руководителя аппарата президента. Временно исполняет обязанности спикера его заместитель, депутат Эмил Сыдыков.

В Бишкекском городском кенеше продолжают консультации по кандидатам на вакантный пост. В БГК прокомментировали 24.kg, что пока не определились с кандидатом, за исключением фракции «Кыргызстан». Она выдвинула Кубанычбека Конгантиева. Остальные три политических объединения, входящие в коалицию большинства, возможно, выдвинут единого кандидата.

В СДПК сказали, что рассматривают три кандидатуры — Жумабека Салымбекова, Валентину Лисниченко и Эрмека Усубалиева.

Оппозиционная «Республика — Ата Журт» пока не решила вопрос с выдвижением кандидатуры.

В состав Бишкекского горкенеша входит 45 депутатов из пяти фракций. Чтобы победить на выборах спикера, необходимо набрать не менее 23 голосов.
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