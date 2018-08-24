Кыргызстан готов восстановить свое участие в Международном форуме спасения Арала

Кыргызстан готов восстановить в полном формате свое участие в Международном форуме спасения Арала. Об этом сообщил Сооронбай Жээнбеков на саммите глав государств-учредителей организации, проходящем сегодня в городе Туркменбаши (Туркменистан).

Он напомнил, что Кыргызстан в 2016 году «заморозил» свое участие в деятельности МФСА.

«Это решение продиктовано тем, что в нынешнем виде фонд не отвечает интересам и насущным потребностям нашей страны. На предыдущем саммите в 2009 году в Алматы кыргызской стороной озвучена позиция о необходимости реформирования фонда, в том числе сокращения его неэффективных органов. Однако какого-то прогресса в этой сфере не произошло», — отметил он.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что МФСА создавался как фонд для финансирования и кредитования программ и проектов в бассейне Аральского моря и с учетом интереса всех государств региона. Но ни один энергетический проект Кыргызстана в рамках фонда не был поддержан.

По словам президента КР, необходимо провести анализ эффективности деятельности органов за весь период, дать оценку программам, изучить, на что направлялись средства и насколько справедливо и сбалансированно были учтены интересы стран региона.

«Деятельность фонда ориентирована на использование водных ресурсов для ирригации, но не учитывает использование воды для других целей, в том числе выработки энергии. Это связано с устаревшей нормативно-правовой базой регионального сотрудничества», — отметил он.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызская сторона выступает за возобновление соглашения между Кыргызстаном, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном по использованию водно-энергетических ресурсов в бассейне реки Сырдарья от 1998 года, которое предусматривает компенсационный механизм использования водных и энергетических ресурсов.

Президент сообщил, что Кыргызстан готов восстановить в полном формате свое участие в Международном форуме спасения Арала, если будет проведено всестороннее реформирование МФСА с учетом потребностей и интересов всех государств.

Международный фонд спасения Арала создан в 1993 году совместным решением президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с целью осуществления совместных действий, программ и проектов по улучшению экологической и социально-экономической ситуации в Приаралье. С декабря 2008 года МФСА имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН. Последняя встреча глав государств-учредителей фонда состоялась в апреле 2009 года в Алматы.