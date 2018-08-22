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Власть

Депутаты обсуждают кандидатуры на пост спикера Бишкекского городского кенеша

В Бишкекском городском кенеше начались консультации по кандидатам на пост спикера. Об этом 24.kg сообщил лидер коалиции большинства Таалайбек Сагынов.

«Мы встретились с лидерами фракций БГК. Но о кандидатурах не разговаривали, обсудили вопрос критериев отбора и видения работы городского кенеша. Договорились, что до конца недели пройдут внутрифракционные консультации и заседания», — сообщил он.

Таалайбек Сагынов отметил, что каждая фракция должна решить, будет ли выдвигать кандидата или нет, и официально представить свое решение. Сколько будет кандидатов, по словам главы коалиции большинства, пока неизвестно.

Он сообщил, что на встрече с лидерами фракций обсуждались и сами выборы: созывать ли внеочередную сессию или дождаться очередной.

«Законодательство не ограничивает нас в сроках, как во время выборов мэра. Но у нас есть понимание, что выборы надо провести быстро, не затягивая, чтобы работа не останавливалась. Если, например, только одна фракция или коалиция большинства выдвинет кандидата, и с ней будут согласны депутаты, мы можем собрать внеочередную сессию», — отметил он.

Главу Бишкекского горкенеша Алмаза Кененбаева назначили первым заместителем руководителя аппарата президента. Временно исполняет обязанности спикера его заместитель, депутат Эмил Сыдыков.

В состав Бишкекского горкенеша входит 45 депутатов из пяти фракций. Для того чтобы победить на выборах, необходимо набрать не менее 23 голосов депутатов из 45.

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