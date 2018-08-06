Вернуть былую славу зеленого города Бишкеку хотят власти столицы

«Наша основная цель — до 2025 года довести зеленый фонд столицы до 6,5 тысячи гектаров», — сказал на круглом столе «Бишкек — город новых возможностей» спикер Бишкекского горкенеша Алмаз Кененбаев.

Он отметил, что прошлый созыв городского кенеша инициировал разработку концепции по озеленению города. В этом созыве ее приняли.

«Ранее такого документа не было. Во времена Фрунзе было озеленено около 10 тысяч гектаров. Сегодня эта территория сократилась до 4 тысяч гектаров», — сказал он и подчеркнул, что первыми шагами реализации концепции стала реконструкция трех столичных парков.

Эколог Эмиль Шукуров отметил, что город перестал быть проветриваемым.

«Еще в Древнем Риме строили города так, чтобы улицы продувались насквозь. И таким раньше был Фрунзе. Сейчас такого нет. Улицы доставляли нам слабый горно-долинный воздух, который сегодня останавливают застройки», — сказал он.

Эколог сообщил, что к озеленению города много вопросов.

Вырубают старые деревья, у которых крона до 20 квадратных метров, а взамен сажают прутики, у которых крона составляет не больше одного квадратного метра.

«У нас в городе отвратительный воздух. Не проветривается, а источников загрязнения сколько угодно», — отметил Эмиль Шукуров.