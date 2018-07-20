08:53
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Власть

Что делать с фальшивыми дипломами о высшем образовании? В Жогорку Кенеше знают

Депутат Жогорку Кенеша Тынчтык Шайназаров знает, как выявлять обладателей фальшивых дипломов. Об этом он рассказал ИА «24.kg».

По словам народного избранника, он намерен выступить с инициативой о проведении тотальной проверки депутатов Жогорку Кенеша, местных кенешей, а также мэров городов и чиновников органов местного самоуправления.

«На всех уровнях можно создать комиссии и начать выявлять тех, у кого поддельное высшее образование. Мы пошлем запросы в архивы всех вузов, можно провести опрос, как человек пришел на госслужбу или в ЖК: пусть назовет имя заведующего кафедрой, где учился, декана факультета, имена и фамилии однокурсников», — пояснил Тынчтык Шайназаров.

По его мнению, если человек действительно учился, а не купил диплом в подземном переходе, то он без труда озвучит требуемую информацию.

Депутат добавил, что наличие фальшивого диплома — это уголовно наказуемое деяние для госслужащих и народных избранников. Обладатели липовых сертификатов о высшем образовании подпадают под две статьи УК КР — «Мошенничество» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».
Ссылка:
просмотров: 6242
Версия для печати
Материалы по теме
Утверждено временное положение о лицензировании образовательной деятельности
Кругом фальшивки и плагиат. Почему чиновникам и депутатам не стыдно?
Индийские студенты обвинили руководство частного университета в мошенничестве
Ежегодно Россия предоставляет Кыргызстану более 2 тысяч грантовых мест в вузах
Указ об Академии государственного управления при президенте КР
В Ала-Буке набожный отец запрещает своим детям ходить в школу
В вузах каких стран учатся дети кыргызских чиновников и депутатов
Какие специальности востребованы в Кыргызстане, интересуются депутаты
Сертификат «Кыргызтеста» даст абитуриентам преимущество при поступлении в вуз
Кредит на образование. Минобразования готово профинансировать 2 тысячи студентов
Популярные новости
Новый замминистра экономики&nbsp;&mdash; приближенный депутата и&nbsp;бизнесмен Новый замминистра экономики — приближенный депутата и бизнесмен
Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на&nbsp;пост мэра Бишкека Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека
Человек из&nbsp;системы. В&nbsp;БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в&nbsp;мэры Человек из системы. В БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в мэры
В&nbsp;БГК обсуждают кандидатуры на&nbsp;пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова В БГК обсуждают кандидатуры на пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы