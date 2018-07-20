Что делать с фальшивыми дипломами о высшем образовании? В Жогорку Кенеше знают

Депутат Жогорку Кенеша Тынчтык Шайназаров знает, как выявлять обладателей фальшивых дипломов. Об этом он рассказал ИА «24.kg».

По словам народного избранника, он намерен выступить с инициативой о проведении тотальной проверки депутатов Жогорку Кенеша, местных кенешей, а также мэров городов и чиновников органов местного самоуправления.

«На всех уровнях можно создать комиссии и начать выявлять тех, у кого поддельное высшее образование. Мы пошлем запросы в архивы всех вузов, можно провести опрос, как человек пришел на госслужбу или в ЖК: пусть назовет имя заведующего кафедрой, где учился, декана факультета, имена и фамилии однокурсников», — пояснил Тынчтык Шайназаров.

По его мнению, если человек действительно учился, а не купил диплом в подземном переходе, то он без труда озвучит требуемую информацию.

Депутат добавил, что наличие фальшивого диплома — это уголовно наказуемое деяние для госслужащих и народных избранников. Обладатели липовых сертификатов о высшем образовании подпадают под две статьи УК КР — «Мошенничество» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».