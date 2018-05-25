В Кыргызстане предлагают пересмотреть закон о выборах депутатов местных кенешей

В Кыргызстане предлагают внести поправки в законы «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей» и «О выборах депутатов местных кенешей». С этой инициативой выступили депутаты Жогорку Кенеша.

Они предложили изменить положения Закона «О МСУ» в части приостановления деятельности всех органов местного самоуправления и роспуска кенеша. Расширяется перечень случаев для введения прямого государственного управления.

Неизбрание главы айыл окмоту предлагают не увязывать с обязательным роспуском местного кенеша. Роспуск предлагают осуществлять лишь после введения прямого управления. Если прямое государственное управление не стабилизировало ситуацию, местный кенеш распустят.

Ужесточаются требования к кандидатам в мэры и главы айыл окмоту. Они должны иметь не только стаж депутатской работы, но и стаж в исполнительном органе МСУ.

Кандидаты в депутаты местных кенешей должны иметь высшее образование. Лица, осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления — независимо от того, снята или погашена судимость, не смогут стать депутатами местных кенешей.