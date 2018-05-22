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Власть

Депутаты выясняют, куда деваются конфискованные на таможне товары

Депутат Пархат Тулендыбаев на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике поинтересовался у главы Государственной таможенной службы, как происходит конфискация товаров на таможне.

Алмаз Онолбеков рассказал, что изъятый по делам об административном и уголовном правонарушениям транспорт и товары помещаются на хранение в склады временного хранения. Если речь об административных делах, то товар либо возвращают владельцу, либо продают и перечисляют деньги в бюджет.

«После реализации деньги поступают на специальные счета таможни. По уголовным делам товары и транспорт передаются судебным исполнителям, которые их реализуют», — пояснил Алмаз Онолбеков.
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