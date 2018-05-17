Модернизация ТЭЦ. На вопросы депутатов отвечает бывший премьер Сапар Исаков

В Жогорку Кенеше третий день продолжают обсуждать заключение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов.

Депутат Тазабек Икрамов напомнил Сапару Исакову, что авария на столичной теплоцентрали произошла в его бытность премьер-министром. Он также упрекнул Сапара Исакова в том, что в 2012 году, когда тот возглавлял отдел внешней политики аппарата президента, встречался с представителями китайских компаний.

«Я имел такие полномочия и встречался с ними не в кафе или где-то еще, а именно в рабочей обстановке», — парировал Сапар Исаков.

При этом депутатский корпус признает, что изначально ему представили неправильную информацию о потенциальных инвесторах модернизации Бишкекской ТЭЦ. Помимо ТВЕА, на проект претендовала другая китайская компания — СМЕС. Однако чиновники пролоббировали ТВЕА.