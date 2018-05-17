Модернизация ТЭЦ. Сапар Исаков призывает к справедливости

В Жогорку Кенеше третий день продолжают обсуждать заключение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов.

Депутаты продолжают уточнять, почему переговоры Кыргызстана велись только при руководствовании нотами канцелярии советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР, при этом мы не переписывались с правительством КНР.

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев пояснил, что когда подписывается любое кредитное соглашение, то есть еще и понятие ноты и сопроводительного письма.

Бывший премьер-министр Сапар Исаков попросил депутатов не рубить с плеча и тщательно разобраться, что значит официальная нота, сопроводительное письмо и каким образом они влияют на подписание соглашения, чтобы была ясность и справедливость.

В свою очередь лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков поднял тему саботажа при аварии на ТЭЦ 26 января. Ему пояснили, что ответ на этот вопрос дадут правоохранительные органы, но пока таких фактов не выявлено.