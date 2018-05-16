Представители ТВЕА договаривались не с президентом, а с Сапаром Исаковым. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где продолжают обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов, Каныбек Иманалиев.

По его словам, в Посольстве КНР и в МИД говорят о том, что он вместе с Максимом Бакиевым в 2009 году вел переговоры с китайской стороной. «Один человек 15 раз встречался с китайскими представителями. Я сделал запрос, они заходили к Сапару Исакову. Ни к президенту, ни к другим чиновникам», — сказал Каныбек Иманалиев.

«Где бы только ни возникали финансовые проблемы, всплывает фамилия Исакова. Будучи представителем отдела внешних связей, он встречается с инвесторами. Ни один премьер-министр не был замешан в таких делах, даже Бакиев. Исаков причастен к данному преступлению», — добавил Каныбек Иманалиев.

Сапар Исаков отверг все обвинения.