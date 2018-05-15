Назначен статс-секретарь Кыргызпатента

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Талант Конокбаев назначен статс-секретарем Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Он пришел на место лучшего по итогам 2017 года статс-секретаря Жапара Ташиева, перешедшего на такую же должность в Министерстве образования и науки.

Талант Конокбаев родился в 1962 году в селе Талды-Суу Нарынской области. Окончил Кыргызский государственный университет по специальности «журналистика», КИМЭП (Алматы) по специальности «политология», КНУ имени Ж.Баласагына по специальности «юриспруденция».

Работал журналистом в ряде республиканских изданий — «Кутбилим» («Мугалимдер газетасы»), «Агым» («Асаба»), журнале «Замандаш».

С 1997-го работал начальником управлений Министерства юстиции, Судебного департамента, Государственного агентства по науке и интеллектуальной собственности. Руководил структурными подразделениями в аппаратах премьер-министра, Государственной кадровой службе, Жогорку Кенеше, Генеральной прокуратуре.