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Власть

Кубанычбек Кулматов о своем уходе: Это проверка на вшивость

Экс-глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов рассказал ИА «24.kg» о своем увольнении.

По его словам, заявление об увольнении он написал еще 10 мая. Решение никак не связано с допросом в ГКНБ и делом о строительстве школы на грант китайской компании ТВЕА. «Я сам рисовал проект этой школы. Она получилась прекрасная. Более 2 тысяч детей учатся в хороших условиях», — отметил Кубанычбек Кулматов.

О причинах увольнения он сказал: «Это проверка на вшивость. То, что произошло, только к лучшему. Таможня только выиграет из-за того, что я ушел. За 5 месяцев, которые я возглавлял службу, сделано очень много. Премьер-министру передана стратегия развития ГТС до 2022 года. Планка поднята высоко. Если поддержать темп роста, он достигнет 50 миллиардов сомов. Это реально. Только таможне нужно помочь».

Напомним, Кубанычбек Кулматов покинул пост главы ГТС. Его место занял Алмаз Онолбеков.
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