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Власть

Итоги коллегии. Чиновников Ошской области наказали за неисполнение поручений

Чиновников Ошской области наказали за неисполнение поручений. Решение принято на заседании по подведению итогов работы за первое полугодие, сообщили в полномочном представительстве президента в регионе.

аппарата полпреда президента в Ошской области
Фото аппарата полпреда президента в Ошской области

По его данным, на коллегии заслушаны отчеты о работе по социально-экономическому развитию, вынесены дисциплинарные взыскания ряду ответственных госслужащих.

Работу акима Ноокатского района Эмиля Чакибаева оценили как неудовлетворительную — за снижение объемов промышленной продукции.

Первый замглавы Узгенского района Азамат Дуйшеев получил предупреждение за неразработанные инвестиционную карту и стратегический план развития вверенной руководству территории.

Первому замакима Араванского района Аскарбеку Ахматову объявлен строгий выговор за неисполнение поручений.

Недостаточная работа в социальной и образовательной сферах отмечена в Кара-Суйском, Кара-Кульджинском, Алайском, Араванском, Ноокатском, Узгенском и Чон-Алайском районах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337311/
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