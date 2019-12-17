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Власть

На съезде партии «Республика» Омурбек Бабанов может уйти с поста председателя

В Бишкеке на этой неделе пройдет съезд партии «Республика». Об этом 24.kg сообщили в политической организации.

По данным источников, на повестке дня, вероятно, будет один вопрос — переизбрание нового лидера и объявление о том, что «Республика» идет на парламентские выборы 2020 года без «Ата-Журта».

«Омурбек Бабанов, скорее всего, объявит об уходе с поста председателя, и будет избран новый глава. На это место претендуют два депутата Жогорку Кенеша — Мирлан Жеенчороев и Кенжебек Бокоев», — сказали в партии.

Напомним, что тандем «Республика — Ата Журт» сформировали по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015-м, перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил.
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