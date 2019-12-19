На съезде партии «Республика» выберут нового лидера и обновят политсовет

Члены партии «Республика» определились с датой съезда и повесткой. Об этом 24.kg сообщили в политической организации.

Съезд пройдет 20 декабря. На повестке два вопроса — изменение состава политсовета и избрание лидера. Известно, что Омурбек Бабанов сложит полномочия главы партии. На вакантное место претендуют депутаты — Мирлан Жеенчороев, Руслан Казакбаев, Кенжебек Бокоев. Тот, кто наберет большинство, и станет новым главой «Республики».

На парламентские выборы в 2020 году партия пойдет без «Ата-Журта».

Тандем «Республика — Ата Журт» сформировали по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015-м, перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил.