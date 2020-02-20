Партия «Республика — Ата Журт» на выборах в 2015 году пришла к финишу второй. В Жогорку Кенеше ей принадлежит 28 мандатов.
В период агитации обещали много. Но самым зазывным у «РАЖ» был лозунг «Голосуй за нас, и ты разбогатеешь!». Экс-лидер политорганизации Омурбек Бабанов тогда говорил избирателям, что партия предлагает 15 законопроектов, которые изменят жизнь кыргызстанцев.
Что выполнили:
— таксистам не запретили работать на праворульных авто;
— фермеры получили кредиты под 7 процентов годовых;
— на автодорогах в рамках проекта «Безопасный город» появились видеокамеры;
— реализован проект льготного ипотечного кредитования;
— создан институт детского омбудсмена. Им является заместитель омбудсмена Кыргызстана Гульнара Жамгырчиева;
— введен в действие закон об упрощении предоставления государственных услуг;
— члены фракции «РАЖ» отказались от депутатских привилегий и неприкосновенности;
— разработан закон о привлечении инвестиций в сельскую местность.
Что не исполнили:
— не созданы административные суды;
— не принят закон о строительстве железной дороги «Шелковый путь XXI»;
— будущие школьные педагоги не получили возможности на бесплатное профобразование;
— в Чон-Алае не запустили угольную шахту;
— жители высокогорных районов по-прежнему просят льготы;
— не внесены поправки в Конституцию о создании двухпалатного парламента;
— Нарынская область не стала самым богатым регионом.
— в России не открыто 10 центров помощи мигрантам;
— не ликвидирован институт прокурорского надзора;
— не введена смертная казнь для педофилов;
— инициированы, но не введены прямые выборы мэров;
— не сокращено количество госучреждений.
В 2015-м «Республика — Ата Журт» раздала 72 обещания, исполнено 30,56 процента (данныеPolitmer.kg и сайта Deputat.kg. — Прим. 24.kg).
Исследователи отметили, что по сравнению с коллегами республиканцы потрудились относительно продуктивно.
Мнение экспертаПолитолог Мурат Суюнбаев считает: слабая работа партии и популистские заявления — следствие того, что политические организации формируются вокруг одного человека и строятся на основе родства или землячества, а не общей идеологии.
У нас партийные программы списаны с аналогов других стран и реалий Кыргызстана не отражают.Мурат Суюнбаев
«Смотрите, у нас две трети населения живет в айылах. Где аграрная партия? То есть самый большой процент электората не охвачен. Мы выбираем депутатов, которые приходят в парламент и не несут ответственности ни перед избирателями, ни перед политсоветом партии, под знаменем которой они баллотировались», — подчеркнул аналитик.
Продолжение следует.