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Власть

Прекратить деятельность партии «Республика — Ата Журт» может только ее съезд

Решение о прекращении деятельности партии «Республика — Ата Журт» могут принять только на съезде. Об этом 24.kg сообщил депутат парламентской фракции «РАЖ» Мирлан Жеенчороев.

По его словам, заявление Камчыбека Ташиева о том, что политической организации «РАЖ» больше не существует и «Ата-Журт» в 2020-м пойдет на выборы отдельно, обоснованно, и об этом говорилось еще в 2016-2017 годах.

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«Сегодня существуют партии «Республика», «Ата-Журт» и «Республика — Ата Журт», то есть говорить, что «РАЖ» больше нет, не совсем верно. Партию юридически не ликвидировали. Решение такое могут принять только на съезде. Но пока его не созывали. Ранее Омурбек Бабанов говорил, что «Республика» в 2020 году тоже пойдет на выборы самостоятельно. Но повторю, все эти моменты будут обсуждать на съезде», — сказал Мирлан Жеенчороев.

На вопрос, есть ли вероятность, что он возглавит «Республику» вместо Омурбека Бабанова, нардеп ответил: «Это не обсуждалось».

Напомним, глава партии «РАЖ» Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек 9 августа. До его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам.

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