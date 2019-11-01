Партия «Республика — Ата Журт» планирует провести съезд до конца года. Точная дата пока не определена, рассказали 24.kg источники в политической организации.

Пока в политсовете определяют повестку дня. Предлагается вынести на обсуждение делегатов съезда официальное объявление об отделении от партии «Ата Журт» и заявление о том, что на парламентские выборы-2020 «Республика» пойдет без прежнего тандема с Камчыбеком Ташиевым. Республиканцы также изберут своего председателя.

В политсовете партии не исключают, что Омурбек Бабанов может сложить полномочия главы. Есть данные, что на его место будет выдвинут депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев. Сам нардеп информацию не комментирует.

Напомним, тандем «Республика — Ата Журт» был сформирован по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015 году, перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил.